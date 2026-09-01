Informations pratiques

Thenailles

Brocante de Thenailles

Thenailles Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 06:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez chiner à la brocante de Thenailles organisée par la commune. Emplacement gratuit.

Venez chiner à la brocante de Thenailles organisée par la commune. Emplacement gratuit. .

Thenailles 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 18 03

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English :

Come browse the Thenailles flea market, organized by the town. Free parking.

L’événement Brocante de Thenailles Thenailles a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache