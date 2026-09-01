Brocante de Thenailles Thenailles
dimanche 27 septembre 2026 · Thenailles
Informations pratiques
Thenailles
Brocante de Thenailles
Thenailles Aisne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez chiner à la brocante de Thenailles organisée par la commune. Emplacement gratuit.
Venez chiner à la brocante de Thenailles organisée par la commune. Emplacement gratuit. .
Thenailles 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 18 03
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English :
Come browse the Thenailles flea market, organized by the town. Free parking.
L’événement Brocante de Thenailles Thenailles a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache