Brocante de Toul Parking city stade Toul

Brocante de Toul Parking city stade Toul dimanche 24 août 2025.

Brocante de Toul

Parking city stade 1 Rue capitaine Maréchal Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 08:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

Date(s) :

2025-08-24

Vide grenier pour particulier et professionnel organisé par le club Boule Lyonnaise Toulois !

Restauration et buvette sur placeTout public

0 .

Parking city stade 1 Rue capitaine Maréchal Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 23 68 34 SBtoul@outlook.fr

English :

Garage sale for private individuals and professionals organized by the Boule Lyonnaise Toulois club!

Catering and refreshments on site

German :

Flohmarkt für Privatpersonen und Gewerbetreibende, organisiert vom Club Boule Lyonnaise Toulois!

Verpflegung und Getränke vor Ort

Italiano :

Vendita di garage per privati e professionisti organizzata dal club Boule Lyonnaise Toulois!

Ristorazione e rinfreschi in loco

Espanol :

¡Venta de garaje para particulares y profesionales organizada por el club Boule Lyonnaise Toulois!

Catering y refrescos in situ

L’événement Brocante de Toul Toul a été mis à jour le 2025-07-25 par MT TERRES TOULOISES