Brocante de Ver sur Launette Ver-sur-Launette
Brocante de Ver sur Launette Ver-sur-Launette dimanche 3 mai 2026.
Brocante de Ver sur Launette
Ver-sur-Launette Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Ver Loisy’r et la municipalité organisent leur brocante annuelle.
Dimanche 3 mai
à partir de 8h
Ver sur Launette
Informations:
assoverloisy.fr@gmail.com
06.19.93.11.34.
Ver Loisy’r et la municipalité organisent leur brocante annuelle.
Dimanche 3 mai
à partir de 8h
Ver sur Launette
Informations:
assoverloisy.fr@gmail.com
06.19.93.11.34. .
Ver-sur-Launette 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 19 93 11 34 assoverloisy.fr@gmail.com
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English :
Ver Loisy’r and the municipality organize their annual flea market.
Sunday May 3rd
from 8am
Ver sur Launette
Further information:
assoverloisy.fr@gmail.com
06.19.93.11.34.
L’événement Brocante de Ver sur Launette Ver-sur-Launette a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois