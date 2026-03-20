Brocante de Ver sur Launette

Ver-sur-Launette Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Ver Loisy’r et la municipalité organisent leur brocante annuelle.

Dimanche 3 mai

à partir de 8h

Ver sur Launette

Informations:

assoverloisy.fr@gmail.com

06.19.93.11.34.

Ver Loisy’r et la municipalité organisent leur brocante annuelle.

Dimanche 3 mai

à partir de 8h

Ver sur Launette

Informations:

assoverloisy.fr@gmail.com

06.19.93.11.34. .

Ver-sur-Launette 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 19 93 11 34 assoverloisy.fr@gmail.com

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English :

Ver Loisy’r and the municipality organize their annual flea market.

Sunday May 3rd

from 8am

Ver sur Launette

Further information:

assoverloisy.fr@gmail.com

06.19.93.11.34.

L’événement Brocante de Ver sur Launette Ver-sur-Launette a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois