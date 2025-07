Brocante de Villarnoux Ceaulmont

Brocante de Villarnoux Ceaulmont dimanche 20 juillet 2025.

Brocante de Villarnoux

Ceaulmont Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 06:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du village de Villarnoux.

.

Ceaulmont 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 44 65 18 comite-des-fetes.ceaulmont@wanadoo.fr

English :

A meeting place for all bargain hunters in search of unusual objects and bargains, where professionals and amateurs alike gather in the streets of the village of Villarnoux.

German :

Ein Treffpunkt für alle Schnäppchenjäger, die auf der Suche nach ungewöhnlichen Gegenständen und Schnäppchen sind, wo sich Profis und Amateure in den Straßen des Dorfes Villarnoux treffen.

Italiano :

Un luogo di incontro per tutti i cacciatori di occasioni alla ricerca di oggetti insoliti e di occasioni, dove professionisti e dilettanti si incontrano nelle strade del villaggio di Villarnoux.

Espanol :

Un lugar de encuentro para todos los cazadores de gangas en busca de objetos insólitos y gangas, donde profesionales y aficionados se dan cita en las calles del pueblo de Villarnoux.

L’événement Brocante de Villarnoux Ceaulmont a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Vallée de la Creuse