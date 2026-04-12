Ceaulmont

Brocante de Villarnoux

Ceaulmont Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le comité des fêtes de Ceaulmont organise une brocante dans le village de Villarnoux.

Le Comité des Fêtes de Ceaulmont organise sa grande brocante annuelle et vous invite à venir nombreux partager un moment convivial et festif. Exposants et visiteurs sont attendus pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur. Vous y trouverez une grande variété d’articles objets anciens, vêtements, jouets, livres, vaisselle, décoration, petits meubles et bien d’autres trésors à dénicher. .

Ceaulmont 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 44 65 18 comite-des-fetes.ceaulmont@wanadoo.fr

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English :

A meeting place for all bargain hunters in search of unusual objects and bargains, where professionals and amateurs alike gather in the streets of the village of Villarnoux.

L’événement Brocante de Villarnoux Ceaulmont a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée de la Creuse