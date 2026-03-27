Brocante de Villemenard

Rue Villemenard Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Chinez toute la journée à Saint-Germain-du-Puy lors de la brocante et vide-grenier de Villemenard, entre stands, buvette et restauration.

L’association Villemenard, Cœur en Berry organise une brocante et un vide-grenier dimanche 12 avril 2026 à Saint-Germain-du-Puy. De 6h30 à 18h, les rues de Villemenard et Louis Aragon accueillent exposants, chineurs et promeneurs dans une ambiance conviviale. Objets anciens, curiosités, vaisselle, décoration, livres ou petits trésors du quotidien attendent les visiteurs tout au long de la journée. Sur place, buvette et restauration permettent de profiter pleinement de ce rendez-vous populaire et familial. .

Rue Villemenard Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 66 63 13 villemenardcoeurenberry@outlook.fr

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English :

Shop all day long in Saint-Germain-du-Puy at the Villemenard flea market and garage sale, with stalls, refreshments and catering.

L’événement Brocante de Villemenard Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT BOURGES