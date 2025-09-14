Brocante de Villeneuve Villeneuve
Brocante de Villeneuve Villeneuve dimanche 14 septembre 2025.
Brocante de Villeneuve
Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
On vous attend nombreux pour cette brocante, organisée par le Comité de Fêtes.
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 21 15 18 68
English :
We look forward to seeing you at this flea market, organized by the Comité de Fêtes.
German :
Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem Trödelmarkt, der vom Comité de Fêtes organisiert wird.
Italiano :
Vi aspettiamo a questo mercatino delle pulci, organizzato dal Comité de Fêtes.
Espanol :
Le esperamos en este mercadillo, organizado por el Comité de Fêtes.
L’événement Brocante de Villeneuve Villeneuve a été mis à jour le 2025-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)