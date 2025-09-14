Brocante de Villeneuve Villeneuve

Brocante de Villeneuve Villeneuve dimanche 14 septembre 2025.

Brocante de Villeneuve

Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

On vous attend nombreux pour cette brocante, organisée par le Comité de Fêtes.

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 21 15 18 68

English :

We look forward to seeing you at this flea market, organized by the Comité de Fêtes.

German :

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem Trödelmarkt, der vom Comité de Fêtes organisiert wird.

Italiano :

Vi aspettiamo a questo mercatino delle pulci, organizzato dal Comité de Fêtes.

Espanol :

Le esperamos en este mercadillo, organizado por el Comité de Fêtes.

