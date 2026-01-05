BROCANTE DE VITRY-SUR-LOIRE Stade de la Gare Vitry-sur-Loire
BROCANTE DE VITRY-SUR-LOIRE Stade de la Gare Vitry-sur-Loire dimanche 31 mai 2026.
BROCANTE DE VITRY-SUR-LOIRE
Stade de la Gare Route du Stade Vitry-sur-Loire Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Brocante organisée par le Comité des Fêtes. Au Stade de la Gare
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
Stade de la Gare Route du Stade Vitry-sur-Loire 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 22 51 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BROCANTE DE VITRY-SUR-LOIRE
L’événement BROCANTE DE VITRY-SUR-LOIRE Vitry-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-01 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)