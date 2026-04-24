Vivaise

Brocante de Vivaise

Vivaise Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

A 32 min du Center Parcs

Brocante organisée par l’Amicale des Fêtes

75 exposants restauration et buvette

RV avenue d’Emptinne de 8h à 18h ! .

Vivaise 02870 Aisne Hauts-de-France +33 6 98 74 05 30

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English :

32 min from Center Parcs

L’événement Brocante de Vivaise Vivaise a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon