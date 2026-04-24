Brocante de Vivaise Vivaise
Brocante de Vivaise Vivaise dimanche 10 mai 2026.
Vivaise
Brocante de Vivaise
Vivaise Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
A 32 min du Center Parcs
Brocante organisée par l’Amicale des Fêtes
75 exposants restauration et buvette
RV avenue d’Emptinne de 8h à 18h ! .
Vivaise 02870 Aisne Hauts-de-France +33 6 98 74 05 30
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English :
32 min from Center Parcs
L’événement Brocante de Vivaise Vivaise a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon