BROCANTE DES ALLÉES Allées Forain-François Verdier Toulouse

Toulouse

BROCANTE DES ALLÉES

Allées Forain-François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07

Venez chiner en famille ou entre amis à la brocante des allées François-Verdier en plein cœur de Toulouse !

Plus de 100 marchands professionnels vous proposent pendant 3 jours des pépites, des objets insolites et du mobilier chargé d’histoire.

Du tableau à l’objet de déco unique tout en passant par du mobilier contemporain ou ancien, des fripes haut de gamme pour garnir votre garde-robe Vintage ou chic. Vous trouverez assurément votre bonheur ! Les amateurs de livres et de gravures ne seront pas en reste.

Pause Gourmande 3 Food Trucks sont présents pour vous régaler tout au long de la journée (snacking, plats du jour et boissons chaudes).

La brocante des Allées se tient une fois par mois sur les allées François-Verdier, elle commence le premier vendredi de chaque mois et se tient pendant 3 jours jusqu’au dimanche en fin d’après -midi . .

Allées Forain-François Verdier ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie brocante.lesallees31@gmail.com

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English :

Come to the flea market of the François-Verdier alleys in the heart of Toulouse!

L’événement BROCANTE DES ALLÉES Toulouse a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE