Brocante des amoureux

Saint-Valentin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Rendez-vous à Saint-Valentin pour une brocante conviviale le dimanche 26 avril 2026. L’occasion idéale de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis, dans l’ambiance authentique d’une brocante de village.

Venez chiner et profitez de l’animation Wild’dance à partir de 14h qui apportera rythme et bonne humeur à l’événement. Une restauration sur place sera également proposée. .

Saint-Valentin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 03 67 26 brocantedesamoureux@gmail.com

English :

Join us in Saint-Valentin for a convivial flea market on Sunday, April 26, 2026. The ideal opportunity to share a warm moment with family and friends, in the authentic atmosphere of a village flea market.

