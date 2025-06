Brocante des Cagouilles Taillonnaises avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 6 juillet 2025 07:00

Brocante des Cagouilles Taillonnaises avenue de la République Aire de repos derrière l’église Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Brocante ouverte aux professionnels et aux particuliers par Les Cagouilles Tallonnaises

avenue de la République Aire de repos derrière l’église

Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 45 46 60 menuiserie.du.taillon@sfr.fr

English :

Brocante open to professionals and individuals by Les Cagouilles Tallonnaises

German :

Trödelmarkt für Gewerbetreibende und Privatpersonen von Les Cagouilles Tallonnaises geöffnet

Italiano :

Mercatino delle pulci aperto a professionisti e privati a cura di Les Cagouilles Tallonnaises

Espanol :

Rastro abierto a profesionales y particulares de Les Cagouilles Tallonnaises

