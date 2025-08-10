Brocante des Champs Elysées à Saint-Quentin Saint-Quentin
68 Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-08-10 08:00:00
fin : 2025-08-10 17:00:00
2025-08-10
Venez dénicher la perle rare lors de la brocante qui se tiendra au parc des Champs Elysées de Saint-Quentin le dimanche 10 août 2025 de 8h à 17h.
Ouvert dès 6h30 pour les exposants.
Réservée aux particuliers.
2,50€ le mètre.
Réservation uniquement par téléphone au 06 72 70 04 25.
Organisé par l’association pleins feux loisirs. 2.5 .
68 Rue de Baudreuil Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 70 04 25
