Brocante des Champs Elysées à Saint-Quentin Saint-Quentin

68 Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-08-10 08:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

Venez dénicher la perle rare lors de la brocante qui se tiendra au parc des Champs Elysées de Saint-Quentin le dimanche 10 août 2025 de 8h à 17h.

Ouvert dès 6h30 pour les exposants.

Réservée aux particuliers.

2,50€ le mètre.

Réservation uniquement par téléphone au 06 72 70 04 25.

Organisé par l’association pleins feux loisirs. 2.5 .

68 Rue de Baudreuil Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 70 04 25

