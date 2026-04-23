Brocante des écoles du RPi Boucé
Brocante des écoles du RPi Boucé dimanche 10 mai 2026.
Boucé
Brocante des écoles du RPi
Route de montaigu Boucé Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Au profit des Ecoles du RPI Boucé/Montaigu le blin
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Route de montaigu Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 33 25 combatgwendoline@gmail.com
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English :
To benefit the Boucé/Montaigu le blin RPI schools
L’événement Brocante des écoles du RPi Boucé a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire