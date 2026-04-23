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Brocante des écoles du RPi Boucé

Brocante des écoles du RPi Boucé dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Route de montaigu

Ville : 03150 Boucé

Département : Allier

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Boucé

Brocante des écoles du RPi

Route de montaigu Boucé Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Au profit des Ecoles du RPI Boucé/Montaigu le blin
  .

Route de montaigu Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 33 25  combatgwendoline@gmail.com

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English :

To benefit the Boucé/Montaigu le blin RPI schools

L’événement Brocante des écoles du RPi Boucé a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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