Boucé

Brocante des écoles du RPi

Route de montaigu Boucé Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Au profit des Ecoles du RPI Boucé/Montaigu le blin

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Route de montaigu Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 33 25 combatgwendoline@gmail.com

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English :

To benefit the Boucé/Montaigu le blin RPI schools

L’événement Brocante des écoles du RPi Boucé a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire