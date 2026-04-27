Humbécourt

Brocante des écoles

Salle des Fêtes Humbécourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

Brocante avec exposants particuliers et professionnels. .

Salle des Fêtes Humbécourt 52290 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 98 72 32

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English :

L’événement Brocante des écoles Humbécourt a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne