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Brocante des écoles Humbécourt

Brocante des écoles Humbécourt vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 52290 Humbécourt

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Humbécourt

Brocante des écoles

Salle des Fêtes Humbécourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Tout public
Brocante avec exposants particuliers et professionnels.   .

Salle des Fêtes Humbécourt 52290 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 98 72 32 

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English :

L’événement Brocante des écoles Humbécourt a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne