Brocante des écoles Humbécourt
Brocante des écoles Humbécourt vendredi 8 mai 2026.
Humbécourt
Brocante des écoles
Salle des Fêtes Humbécourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Brocante avec exposants particuliers et professionnels. .
Salle des Fêtes Humbécourt 52290 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 98 72 32
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English :
L’événement Brocante des écoles Humbécourt a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne