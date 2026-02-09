Brocante des enfants Salle des fêtes La Chapelaude

Brocante des enfants

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Venez nombreux chiner des jouets, vêtements, livres et articles de puériculture lors de la brocante de l’Amicale laïque de La Chapelaude le dimanche 1er mars 2026 à partir de 9h00 à la salle des fêtes de La Chapelaude.

.

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 13 68 97 amicale.chapelaude@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and bargain for toys, clothes, books and childcare items at the flea market organized by the Amicale laïque de La Chapelaude on Sunday March 1, 2026 from 9:00 am at the Salle des Fêtes in La Chapelaude.

L’événement Brocante des enfants La Chapelaude a été mis à jour le 2026-02-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ