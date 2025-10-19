Brocante des Halles Pau

Brocante des Halles Pau dimanche 19 octobre 2025.

Brocante des Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Venez chiner et faire de belles trouvailles. .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

English : Brocante des Halles

German : Brocante des Halles

Italiano :

Espanol : Brocante des Halles

L’événement Brocante des Halles Pau a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Pau