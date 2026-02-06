Brocante des Halles Pau

Brocante des Halles

Brocante des Halles Pau dimanche 15 février 2026.

Brocante des Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15

Date(s) :
2026-02-15

Venez chiner au carreau des Halles !   .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante des Halles

L’événement Brocante des Halles Pau a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Pau