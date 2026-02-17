Brocante des Halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Brocante des Halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse dimanche 22 mars 2026.
Brocante des Halles
TRIE-SUR-BAISE Grandes Halles Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
Marché à la brocante de professionnels.
Restauration rapide, crêpes et buvette.
Entrée gratuite. .
TRIE-SUR-BAISE Grandes Halles Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 87 00 05
English :
Market with the second-hand trade of professionals.
L’événement Brocante des Halles Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65