Brocante des Jeunes de la MJC Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés
Brocante des Jeunes de la MJC Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés dimanche 26 avril 2026.
Brocante des Jeunes de la MJC
Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
5 € la table (intérieur)
3 € le mètre linéaire (extérieur)
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Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 14 34 18
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English :
5 ? per table (indoor)
3 ? linear meter (outdoor)
L’événement Brocante des Jeunes de la MJC Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations
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