Brocante des Jeunes de la MJC Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés

Brocante des Jeunes de la MJC

Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

5 € la table (intérieur)

3 € le mètre linéaire (extérieur)

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Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 14 34 18

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English :

5 ? per table (indoor)

3 ? linear meter (outdoor)

L’événement Brocante des Jeunes de la MJC Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations