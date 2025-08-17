Brocante des lève-tard à Caumont Caumont

Brocante des lève-tard à Caumont

Rue de la Vieille Église Caumont Aisne

Début : 2025-08-17 09:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

2025-08-17

Caumont et l’Association A.V.E.C. organisent une brocante des lève-tard le dimanche 17 août 2025. Celle-ci commence à 9h et se poursuit jusque 18h sur la place des acacias, rue de la vieille église et du Hainaut. L’emplacement est gratuit, les exposants peuvent s’installer dès 8h.

Buvette et restauration sur place. 0 .

Rue de la Vieille Église Caumont 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 46 89 59 77 Ledouxsabine@neuf.fr

