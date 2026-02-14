Brocante des Ligéries Pointe des Halles Decize

Brocante des Ligéries Allée Marcel Merle Decize 2026-04-18

Brocante des Ligéries Pointe des Halles Decize samedi 18 avril 2026.

Brocante des Ligéries

Pointe des Halles Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 07:00:00
fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :
2026-04-18

L’association Les Ligéries organise une brocante toute la journée.
2€ le m²
Buvette et restauration sur place.   .

Pointe des Halles Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 02 88 61  chantal.lemaitre59@gmail.com

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English : Brocante des Ligéries

L’événement Brocante des Ligéries Decize a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sud Nivernais

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