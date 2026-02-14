Brocante des Ligéries Pointe des Halles Decize
Brocante des Ligéries Pointe des Halles Decize samedi 18 avril 2026.
Brocante des Ligéries
Pointe des Halles Allée Marcel Merle Decize Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 07:00:00
fin : 2026-04-18 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association Les Ligéries organise une brocante toute la journée.
2€ le m²
Buvette et restauration sur place. .
Pointe des Halles Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 02 88 61 chantal.lemaitre59@gmail.com
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English : Brocante des Ligéries
L’événement Brocante des Ligéries Decize a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sud Nivernais
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