Brocante des mains vertes – Le Portel
Brocante des mains vertes – Le Portel samedi 28 mars 2026.
Brocante des mains vertes –
5 Avenue du Général San Martin Le Portel Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Brocante des mains vertes
De 10h00 à 12h00 à la Médiathèque
Gratuit
Ouvert à tous. .
5 Avenue du Général San Martin Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 90 14 00 mediatheque@ville-leportel.fr
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English :
L’événement Brocante des mains vertes – Le Portel a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale