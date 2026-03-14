Brocante des mains vertes –

5 Avenue du Général San Martin Le Portel Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Brocante des mains vertes

De 10h00 à 12h00 à la Médiathèque

Gratuit

Ouvert à tous. .

5 Avenue du Général San Martin Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 90 14 00 mediatheque@ville-leportel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante des mains vertes – Le Portel a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale