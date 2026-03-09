Brocante des particuliers Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc

Brocante des particuliers

Bar-le-Duc Meuse

Dimanche 2026-04-05 08:00:00

2026-04-05 18:00:00

2026-04-05

Inscriptions pour les exposants, uniquement à partir du 16/03 au Centre Socioculturel de la Côte

– les lundis 16/03-23/03 et 30/03 de 13h30 à 18h00

– les vendredis 20/03-27/03 et 03/04 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

1€ le mètre (max 5 mètres) les exposants peuvent arriver à partir de 6h

Restauration et buvette sur place.

Entrée visiteurs gratuite.Tout public

Côte Sainte-Catherine Boulevard des Flandres Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 20 56 contact@cscbld.fr

English :

Registration for exhibitors only from 16/03 at the Centre Socioculturel de la Côte:

– mondays 16/03-23/03 and 30/03 from 1:30 pm to 6:00 pm

– fridays 20/03-27/03 and 03/04 from 9h30 to 12h00 and from 13h30 to 17h00

1? per metre (max 5 metres) exhibitors can arrive from 6am onwards

Catering and refreshments on site.

Free admission for visitors.

