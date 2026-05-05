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Brocante des petits Brouss’valiens Brousseval

Brocante des petits Brouss’valiens Brousseval dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Village

Ville : 52130 Brousseval

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Brousseval

Brocante des petits Brouss’valiens

Village Brousseval Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Exposition de voiture ancienne Buvette et restauration.   .

Village Brousseval 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 28 44 64 

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English :

L’événement Brocante des petits Brouss’valiens Brousseval a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne