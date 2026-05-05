Brousseval

Brocante des petits Brouss’valiens

Village Brousseval Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Exposition de voiture ancienne Buvette et restauration. .

Village Brousseval 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 28 44 64

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English :

L’événement Brocante des petits Brouss’valiens Brousseval a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne