Brocante des petits Brouss’valiens Brousseval
Brocante des petits Brouss’valiens Brousseval dimanche 7 juin 2026.
Brousseval
Brocante des petits Brouss’valiens
Village Brousseval Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Exposition de voiture ancienne Buvette et restauration. .
Village Brousseval 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 28 44 64
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English :
L’événement Brocante des petits Brouss’valiens Brousseval a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne