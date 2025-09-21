Brocante des Pompiers Bléré

Brocante des Pompiers Bléré dimanche 21 septembre 2025.

Brocante des Pompiers

Route de Loches, Bléré Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 06:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

La brocante des sapeurs-pompiers de Bléré se tiendra le samedi 21 septembre au Centre de Secours de Val du Cher, route de Loches. Les exposants seront accueillis de 6h à 18h au tarif de 2 euros le mètre linéaire. Tout au long de la journée, le public pourra profiter d’une ambiance conviviale avec une buvette, des jeux pour les enfants, de nombreuses animations ainsi que des portes ouvertes de la caserne. Un rendez-vous à ne pas manquer pour flâner, chiner et rencontrer les sapeurs-pompiers de la ville. .

Route de Loches, Bléré Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 98 92 47 communication@ville-blere.fr

English :

Brocante des Pompiers, Sunday May 25.

German :

Flohmarkt der Feuerwehr, Sonntag, 25. Mai.

Italiano :

Brocante des Pompiers, domenica 25 maggio.

Espanol :

Brocante des Pompiers, domingo 25 de mayo.

