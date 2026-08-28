Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire
dimanche 4 octobre 2026 · Pierrefitte-sur-Aire
Informations pratiques
Pierrefitte-sur-Aire
Brocante des pompiers
Pierrefitte-sur-Aire Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 06:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Bonne ambiance et soleil assuré !
Comme d’habitude retrouvons-nous au Stade de foot Arrivée à partir de 6h, pas de départ avant 17h .
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de réserver votre emplacement 5 m gratuits + 2 € les 5 m supplémentaires.
Il y aura une buvette et restauration sur place avec des produits locaux.(Ferme du Colombier, Bière de Rarécourt…). Une structure gonflable pour les enfants.
Venez vendre, chiner et partager un moment convivial !
Pour votre réservation Amicale des Sapeurs Pompiers
amicale.spv.pierrefittesuraire@gmail.com
Ou par sms pour premier contact
06 86 99 15 09. Christophe
06 89 52 27 97. AlexisTout public
0 .
Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 86 99 15 09 amicale.spv.pierrefittesuraire@gmail.com
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English :
Great atmosphere and sunshine guaranteed!
As usual, let’s meet at the soccer stadium—arrival starting at 6:00 a.m., no departure before 5:00 p.m.
To help us organize things, please reserve your spot: 5 m free + 2 for every additional 5 m.
There will be a refreshment stand and food service on site featuring local products (Ferme du Colombier, Rarecourt beer, etc.). A bounce house will be available for the kids.
Come sell, browse, and enjoy a friendly get-together!
To reserve your spot: Amicale des Sapeurs Pompiers:
amicale.spv.pierrefittesuraire@gmail.com
Or via text message for initial contact:
06 86 99 15 09. Christophe
06 89 52 27 97. Alexis
L’événement Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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