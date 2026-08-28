Informations pratiques

Pierrefitte-sur-Aire

Brocante des pompiers

Pierrefitte-sur-Aire Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 06:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Bonne ambiance et soleil assuré !

Comme d’habitude retrouvons-nous au Stade de foot Arrivée à partir de 6h, pas de départ avant 17h .

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de réserver votre emplacement 5 m gratuits + 2 € les 5 m supplémentaires.

Il y aura une buvette et restauration sur place avec des produits locaux.(Ferme du Colombier, Bière de Rarécourt…). Une structure gonflable pour les enfants.

Venez vendre, chiner et partager un moment convivial !

Pour votre réservation Amicale des Sapeurs Pompiers

amicale.spv.pierrefittesuraire@gmail.com

Ou par sms pour premier contact

06 86 99 15 09. Christophe

06 89 52 27 97. AlexisTout public

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Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 86 99 15 09 amicale.spv.pierrefittesuraire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Great atmosphere and sunshine guaranteed!

As usual, let’s meet at the soccer stadium—arrival starting at 6:00 a.m., no departure before 5:00 p.m.

To help us organize things, please reserve your spot: 5 m free + 2 for every additional 5 m.

There will be a refreshment stand and food service on site featuring local products (Ferme du Colombier, Rarecourt beer, etc.). A bounce house will be available for the kids.

Come sell, browse, and enjoy a friendly get-together!

To reserve your spot: Amicale des Sapeurs Pompiers:

amicale.spv.pierrefittesuraire@gmail.com

Or via text message for initial contact:

06 86 99 15 09. Christophe

06 89 52 27 97. Alexis

L’événement Brocante des pompiers Pierrefitte-sur-Aire a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE