Brocante des pompiers | Saint-Vaast-de-Longmont Saint-Vaast-de-Longmont

Place des fêtes Saint-Vaast-de-Longmont Oise
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Brocante organisée par l’association « Festivités Valmontoises ».
Stands de jeux, château gonflable et sauts à l’élastique.
Restauration sur place. 0 .
Place des fêtes Saint-Vaast-de-Longmont 60410 Oise Hauts-de-France
