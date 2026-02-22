Brocante des Rameaux Saint-Léon

Brocante des Rameaux

Le bourg Saint-Léon Allier

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Organisée par l’association des Saint-Léonides en Bourbonnais et par l’Amicale des caprices du RPI.

Balade en calèche (tour gratuit)

Tombola 100% gagnante

Buvette et restauration rapide à partir de 12h.

Le bourg Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 86 64 17

English :

Organized by the Saint-Léonides en Bourbonnais association and the Amicale des caprices du RPI.

Carriage ride (free tour)

100% winning raffle

Refreshment bar and fast food from 12 noon.

