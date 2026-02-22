Brocante des Rameaux Saint-Léon
Brocante des Rameaux Saint-Léon dimanche 29 mars 2026.
Brocante des Rameaux
Le bourg Saint-Léon Allier
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Organisée par l’association des Saint-Léonides en Bourbonnais et par l’Amicale des caprices du RPI.
Balade en calèche (tour gratuit)
Tombola 100% gagnante
Buvette et restauration rapide à partir de 12h.
Le bourg Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 86 64 17
English :
Organized by the Saint-Léonides en Bourbonnais association and the Amicale des caprices du RPI.
Carriage ride (free tour)
100% winning raffle
Refreshment bar and fast food from 12 noon.
