Brocante des sapeurs-pompiers Florange
Brocante des sapeurs-pompiers Florange dimanche 28 septembre 2025.
Brocante des sapeurs-pompiers
50 avenue de Lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 07:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Stands, bonne ambiance, restauration, jeux pour enfants…
Une journée conviviale à ne pas manquer !Tout public
50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est lapasserelle@mairie-florange.fr
English :
Stalls, good atmosphere, food and drink, games for children?
A friendly day not to be missed!
German :
Stände, gute Stimmung, Essen und Trinken, Spiele für Kinder?
Ein geselliger Tag, den Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
Bancarelle, grande atmosfera, cibo e bevande, giochi per bambini?
Una giornata conviviale da non perdere!
Espanol :
Puestos, buen ambiente, comida y bebida, juegos para los niños..
Un día agradable que no debe perderse
