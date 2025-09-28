Brocante des sapeurs-pompiers Florange

Brocante des sapeurs-pompiers Florange dimanche 28 septembre 2025.

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 07:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Stands, bonne ambiance, restauration, jeux pour enfants…
Une journée conviviale à ne pas manquer !Tout public
50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est   lapasserelle@mairie-florange.fr

English :

Stalls, good atmosphere, food and drink, games for children?
A friendly day not to be missed!

German :

Stände, gute Stimmung, Essen und Trinken, Spiele für Kinder?
Ein geselliger Tag, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Bancarelle, grande atmosfera, cibo e bevande, giochi per bambini?
Una giornata conviviale da non perdere!

Espanol :

Puestos, buen ambiente, comida y bebida, juegos para los niños..
Un día agradable que no debe perderse

