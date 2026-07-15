Informations pratiques

Gréez-sur-Roc

Brocante d’été

Impasse des Grands Champs Gréez-sur-Roc Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Restauration et buvette sur place. .

Impasse des Grands Champs Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 25 56 04

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English :

L’événement Brocante d’été Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays Perche Sarthois