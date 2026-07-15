AGENDA · Gréez-sur-Roc
Brocante d’été Gréez-sur-Roc
dimanche 2 août 2026 · Gréez-sur-Roc
Informations pratiques
Gréez-sur-Roc
Brocante d’été
Impasse des Grands Champs Gréez-sur-Roc Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Restauration et buvette sur place. .
Impasse des Grands Champs Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 25 56 04
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English :
L’événement Brocante d’été Gréez-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays Perche Sarthois