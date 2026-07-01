Informations pratiques

Dettey

Brocante

Le Bourg – Dettey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Brocante Buvette et restauration sur place.

Emplacement gratuit, sans réservation. .

Le Bourg – Dettey 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonnotchristelle@orange.fr

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English : Brocante

L’événement Brocante Dettey a été mis à jour le 2026-07-01 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II