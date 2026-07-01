AGENDA · Dettey
Brocante Le Bourg Dettey
dimanche 19 juillet 2026 · Le Bourg · Dettey
Informations pratiques
Dettey
Brocante
Le Bourg – Dettey Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Brocante Buvette et restauration sur place.
Emplacement gratuit, sans réservation. .
Le Bourg – Dettey 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonnotchristelle@orange.fr
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English : Brocante
L’événement Brocante Dettey a été mis à jour le 2026-07-01 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II