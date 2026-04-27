Dettwiller

Brocante

rue des Vosges Dettwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Plongez dans une ambiance conviviale et authentique où chaque stand est une promesse de trésors cachés meubles anciens, vaisselle rétro, vinyles, bijoux d’époque, livres rares, jouets d’autrefois, objets insolites et bien plus encore ! .

rue des Vosges Dettwiller 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 40 21 info@dettwiller.fr

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English :

L’événement Brocante Dettwiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région