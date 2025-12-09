Brocante d’hiver à la Villa Rose Blaye

Brocante d’hiver à la Villa Rose

19 Rue Urbain Chasseloup Blaye Gironde

Gratuit

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

La Villa Rose où se déroule une partie du festival d’art contemporain Blaye en état d’art, vous propose une brocante d’hiver dans ses hangars. Une brocante dédié aux objets anciens sans jouets et sans vêtements ! C’est de 8h à 17h. Restauration et buvette sur place. .

