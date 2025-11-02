Brocante d’hiver Chauny

Brocante d’hiver Chauny dimanche 2 novembre 2025.

Brocante d’hiver

Place du Marché Couvert Chauny Aisne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 07:00:00

fin : 2025-11-02 13:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Rendez-vous le dimanche 2 novembre pour la brocante d’hiver de 7h à 13h à la halle du marché couvert à Chauny.

6€ la table de 2m.

Infos aurpès d’Art Déco et Cie 06 75 98 28 08

Place du Marché Couvert Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 98 28 08

English :

Join us on Sunday November 2 for the winter flea market from 7am to 1pm at the covered market hall in Chauny.

6? per 2m table.

Info from Art Déco et Cie 06 75 98 28 08

German :

Treffen Sie sich am Sonntag, den 2. November, zum Winterflohmarkt von 7 bis 13 Uhr in der Markthalle in Chauny.

6? der 2m lange Tisch

Infos bei Art Déco et Cie 06 75 98 28 08

Italiano :

Domenica 2 novembre, dalle 7.00 alle 13.00, il mercato delle pulci invernale si terrà nella sala del mercato coperto di Chauny.

6? per un tavolo di 2 metri.

Informazioni presso Art Déco et Cie 06 75 98 28 08

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 2 de noviembre en el mercadillo de invierno, de 7.00 a 13.00 horas, en el pabellón cubierto del mercado de Chauny.

6? por una mesa de 2 m.

Información en Art Déco et Cie 06 75 98 28 08

