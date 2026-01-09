Brocante Dinard

Brocante

Esplanade de la Halle Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Chaque premier dimanche du mois, près de 50 professionnels exposent lors des foires à la brocante de Dinard. Déballage-vente de meubles, vaisselles, linges et livres anciens… bijoux, bibelots et tableaux.

L’attribution des places commence à 08H30 pour les commerçants. Renseignements auprès du service des Droits de Place. .

Esplanade de la Halle Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 43 98

