Brocante d’objets anciens Rue François de Guise Bar-le-Duc

Brocante d’objets anciens
Rue François de Guise Esplanade du Château Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Gratuit
Date : Dimanche 2026-04-26
Début : 08:00:00
fin : 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Après le franc succès des années précédentes, l’esplanade du château accueillera à nouveau des dizaines d’exposants d’objets anciens.
En jumelage amical avec la manifestation IN VINO VISITAS, rendez-vous dans la cadre du château des Ducs de Bar.
L’essentiel pour notre association PATRIMOINES EN BARROIS ?
Le caractère patrimonial de cette brocante pour que vendeurs et acheteurs se retrouvent autour de beaux objets anciens au cœur de ce site unique.
Accès PRM. Entrée gratuite.Tout public
Rue François de Guise Esplanade du Château Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 88 51 61 67
English :
After the great success of previous years, the castle esplanade will once again welcome dozens of exhibitors of antiques.
In a friendly twinning with the IN VINO VISITAS event, the event will be held at the Château des Ducs de Bar.
The main thing for our association PATRIMOINES EN BARROIS?
The patrimonial character of this flea market, so that buyers and sellers can come together around beautiful antiques in the heart of this unique site.
PRM access. Free admission.
German :
Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre werden auf der Esplanade des Schlosses wieder Dutzende von Ausstellern alter Gegenstände zu finden sein.
In freundschaftlicher Partnerschaft mit der Veranstaltung IN VINO VISITAS treffen Sie sich in der Umgebung des Schlosses der Herzöge von Bar.
Das Wichtigste für unseren Verein PATRIMOINES EN BARROIS?
Der Charakter dieses Flohmarkts als Kulturerbe, damit Verkäufer und Käufer sich um schöne alte Gegenstände inmitten dieser einzigartigen Stätte versammeln können.
Zugang zu PRM. Freier Eintritt.
Italiano :
Dopo il grande successo degli anni precedenti, la spianata del castello ospiterà nuovamente decine di espositori di antiquariato.
In un amichevole gemellaggio con l’evento IN VINO VISITAS, l’evento si terrà presso il Château des Ducs de Bar.
L’aspetto principale per la nostra associazione PATRIMOINES EN BARROIS?
Il carattere patrimoniale di questo mercatino delle pulci, in modo che acquirenti e venditori possano incontrarsi per trovare bellissimi oggetti antichi nel cuore di questo sito unico.
Accesso PRM. Ingresso libero.
Espanol :
Tras el gran éxito de años anteriores, la explanada del castillo acogerá de nuevo a decenas de expositores de antigüedades.
En un amistoso hermanamiento con el evento IN VINO VISITAS, el evento se celebrará en el Château des Ducs de Bar.
¿Lo más importante para nuestra asociación PATRIMOINES EN BARROIS?
El carácter patrimonial de este mercadillo, para que compradores y vendedores puedan reunirse para encontrar bellos objetos antiguos en el corazón de este lugar único.
Acceso PMR. Entrada gratuita.
L’événement Brocante d’objets anciens Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-11 par OT SUD MEUSE