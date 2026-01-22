Brocante Dolus-le-Sec

Brocante et course cycliste

Place de l’Église Saint-Venant Dolus-le-Sec Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Brocante et course cycliste organisées par le Comité des fêtes.

Place de l’Église Saint-Venant Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 86 05 62 97

English :

Flea market organized by the Comité des fêtes.

