Brocante du 14 juillet et concert de José « Escales musicales »

Place du Marché et les Halles + Place Louis XIII (concert) Richelieu Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-07-14

2025-07-14

Traditionnelle brocante de professionnels à Richelieu, avec en parallèle, à 11h, un concert de José et son répertoire allant du jazz crooner américano-napolitain des années 50 à 70 à la variété internationale.

Traditioneller Flohmarkt von Fachleuten in Richelieu. Parallel dazu findet um 11 Uhr ein Konzert von José und seinem Repertoire statt, das vom amerikanisch-napolitanischen Crooner-Jazz der 50er bis 70er Jahre bis hin zu internationalen Varietäten reicht.

Un mercadillo tradicional para profesionales en Richelieu, con un concierto paralelo a las 11h de José y su repertorio que va desde el crooner jazz americano-napolitano de los años 50 a los 70 hasta las variedades internacionales.

