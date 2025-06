Brocante du 14 juillet Laifour 14 juillet 2025 07:00

Ardennes

Brocante du 14 juillet Mairie Laifour Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Lieu Centre du village, place de la mairieBrocante, vide-greniers4ème année 1 jourDe 07h00 à 18h00Réservation obligatoire, Extérieur, Toilettes, Accès handicapés, Animations Musicale, Twirling club et jeux en bois, Buvette, Restauration sur place, Exposants en alimentaire refusés1€ le mètre

.

Mairie

Laifour 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 63 84

English :

Location: Centre du village, place de la mairieBrocante, vide-greniers4th year 1 dayFrom 07:00 to 18:00Booking required, Outdoor, Toilets, Disabled access, Musical entertainment, Twirling club and wooden games, Refreshment bar, Catering on site, Food stallholders refused1? per metre

German :

Ort: Dorfzentrum, RathausplatzBrocante, vide-greniers4ème année 1 jourDe 07h00 à 18h00Reservierung erforderlich, Außenbereich, Toiletten, Behindertengerechter Zugang, Musikalische Unterhaltung, Twirling Club und Holzspiele, Getränke, Verpflegung vor Ort, Aussteller in Lebensmitteln abgelehnt1? pro Meter

Italiano :

Luogo Centre du village, place de la mairieBrocante, vide-greniers4ème année 1 jourDalle 07h00 alle 18h00Prenotazione obbligatoria, Esterno, Servizi igienici, Accesso per disabili, Intrattenimento musicale, Twirling club e giochi in legno, Bar per rinfreschi, Catering in loco, Rifiuto di bancarelle di cibo1? al metro

Espanol :

Lugar Centre du village, place de la mairieBrocante, vide-greniers4ème année 1 jourDe 07h00 a 18h00Se requiere reserva previa, Exterior, Servicios, Acceso minusválidos, Animación musical, Twirling club y juegos de madera, Bar, Restauración en el lugar, Puestos de comida rechazados1? por metro

L’événement Brocante du 14 juillet Laifour a été mis à jour le 2025-06-17 par Ardennes Tourisme