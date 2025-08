Brocante du 15 août Place de l’Âtre Épinal

Brocante du 15 août Place de l’Âtre Épinal vendredi 15 août 2025.

Brocante du 15 août

Place de l’Âtre Derrière la Basilique Saint -Maurice Épinal Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 06:00:00

fin : 2025-08-15 17:00:00

2025-08-15

Venez dénicher l’objet de vos rêves, la déco qui vous manque ou succomber à un coup de cœur imprévu…

Brocante organisée par le Syndicat des Antiquaires Brocanteurs Vosgiens.Tout public

Place de l’Âtre Derrière la Basilique Saint -Maurice Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 59 53 14 36 alimagedutemps88@gmail.com

English :

Come and find the object of your dreams, the decoration you’ve been missing or succumb to an unexpected crush…

Brocante organized by the Syndicat des Antiquaires Brocanteurs Vosgiens.

German :

Kommen Sie und finden Sie Ihr Traumobjekt, die Dekoration, die Ihnen fehlt, oder lassen Sie sich von einer unerwarteten Liebelei verführen…

Der Flohmarkt wird vom Syndicat des Antiquaires Brocanteurs Vosgiens (Verband der Antiquitätenhändler und Trödler der Vogesen) organisiert.

Italiano :

Venite a trovare l’oggetto dei vostri sogni, la decorazione che vi mancava o cedete a una cotta inaspettata…

Brocante organizzata dal Syndicat des Antiquaires Brocanteurs Vosgiens.

Espanol :

Venga y encuentre el objeto de sus sueños, la decoración que le faltaba o sucumba a un flechazo inesperado…

Brocante organizada por el Syndicat des Antiquaires Brocanteurs Vosgiens.

L’événement Brocante du 15 août Épinal a été mis à jour le 2025-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION