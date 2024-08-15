Brocante du 15 Août Guise

Brocante du 15 Août Guise jeudi 15 août 2024.

Brocante du 15 Août

Guise Aisne

Début : 2024-08-15 06:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

2024-08-15 2025-08-15

Grande brocante annuelle en centre bourg de Guise !

Cette brocante est réservée principalement aux brocanteurs, amateurs et professionnels, ainsi qu’aux collectionneurs.

Plus de 200 exposants en Brocante seront présents dans les rues suivantes Camille Desmoulins, Docteurs Devillers, Chantraine, André Godin, Alfred Chollet, Lesur, Boulevard Péquereau, Place d’Armes et Quai de l’Oise.

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 45 71 tupagguise@gmail.com

