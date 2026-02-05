Brocante du 1er mai avenue Colonel Chavane La Vôge-les-Bains

Brocante du 1er mai

avenue Colonel Chavane Place du marché La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

2026-05-01

Plongez dans l’ambiance unique de cette brocante professionnelle, où vous pourrez dénicher des trésors vintage, des pièces uniques et faire des trouvailles inédites. Que vous soyez passionné de décoration, collectionneur ou simplement à la recherche de bonnes affaires, cet événement est fait pour vous !

Organisé par le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs Vosgiens

Buvette et petite restaurationTout public

+33 6 85 40 22 28 mo.lutin@orange.fr

English :

Immerse yourself in the unique atmosphere of this professional flea market, where you’ll be able to unearth vintage treasures, unique pieces and make previously unseen finds. Whether you’re a decorating enthusiast, collector or simply looking for a bargain, this is the event for you!

Organized by the Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs Vosgiens

Refreshments and snacks

