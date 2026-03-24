Brocante du 1er mai

Stade Municipal Vaumas Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Brocante du 1er mai organisée par le Comité des fêtes. Pour particuliers et professionnels, restauration sur place.

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Stade Municipal Vaumas 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 78 66 77

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English :

May 1st flea market organized by the Comité des fêtes. For individuals and professionals, on-site catering.

L’événement Brocante du 1er mai Vaumas a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire