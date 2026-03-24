Brocante du 1er mai Vaumas
Brocante du 1er mai Vaumas vendredi 1 mai 2026.
Brocante du 1er mai
Stade Municipal Vaumas Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Brocante du 1er mai organisée par le Comité des fêtes. Pour particuliers et professionnels, restauration sur place.
.
Stade Municipal Vaumas 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 78 66 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
May 1st flea market organized by the Comité des fêtes. For individuals and professionals, on-site catering.
L’événement Brocante du 1er mai Vaumas a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire