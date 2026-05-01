Brocante du 8 mai Carling
Brocante du 8 mai Carling vendredi 8 mai 2026.
Carling
Brocante du 8 mai
189 rue Principale Carling Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Vous pourrez chiner et peut-être trouver des pépites tout au long de la journée .
Avec une restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
189 rue Principale Carling 57490 Moselle Grand Est +33 7 67 14 63 47
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English :
You’ll be able to hunt for nuggets all day long.
Catering and refreshments on site.
L’événement Brocante du 8 mai Carling a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE