Carling

Brocante du 8 mai

189 rue Principale Carling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 07:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Vous pourrez chiner et peut-être trouver des pépites tout au long de la journée .

Avec une restauration et buvette sur place.Tout public

0 .

189 rue Principale Carling 57490 Moselle Grand Est +33 7 67 14 63 47

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English :

You’ll be able to hunt for nuggets all day long.

Catering and refreshments on site.

L’événement Brocante du 8 mai Carling a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE