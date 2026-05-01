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Brocante du 8 mai Carling

Brocante du 8 mai Carling

Brocante du 8 mai Carling vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 189 rue Principale

Ville : 57490 Carling

Département : Moselle

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Carling

Brocante du 8 mai

189 rue Principale Carling Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Vous pourrez chiner et peut-être trouver des pépites tout au long de la journée .
Avec une restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

189 rue Principale Carling 57490 Moselle Grand Est +33 7 67 14 63 47 

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English :

You’ll be able to hunt for nuggets all day long.
Catering and refreshments on site.

L’événement Brocante du 8 mai Carling a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE