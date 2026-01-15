Brocante du Carnaval Manthelan

Brocante du Carnaval Manthelan dimanche 8 mars 2026.

Route de Sainte-Maure Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-03-08 06:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

Brocante Vide Grenier
Route de Sainte-Maure Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 73 80 57  contact@carnavaldemanthelan.fr

English :

Flea market Garage sale

L’événement Brocante du Carnaval Manthelan a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire