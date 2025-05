Brocante du Champ de Foire – Le Mayet-de-Montagne, 14 juin 2025 08:00, Le Mayet-de-Montagne.

Allier

Brocante du Champ de Foire Place aux foires Le Mayet-de-Montagne Allier

Début : 2025-06-14 08:00:00

fin : 2025-06-14 16:00:00

2025-06-14

C’est la 4ème année que l’association des Jeunes de la Montagne propose la Brocante du Champ de foire -AJM.

Place aux foires

Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 79 92 associationajm3@gmail.com

English :

This is the 4th year that the Association des Jeunes de la Montagne has organized the Brocante du Champ de Foire -AJM.

German :

Es ist das vierte Jahr, in dem die Association des Jeunes de la Montagne den Brocante du Champ de foire -AJM anbietet.

Italiano :

È il 4° anno che l’Association des Jeunes de la Montagne organizza la Brocante du Champ de foire -AJM.

Espanol :

Este es el 4º año que la Association des Jeunes de la Montagne organiza la Brocante du Champ de foire -AJM.

