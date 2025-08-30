Brocante du Château du Bois Oye-Plage

Brocante du Château du Bois Oye-Plage samedi 30 août 2025.

Brocante du Château du Bois

145 impasse Eole Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Faîtes le plein de bonnes affaires au cœur de la résidence « le Château du Bois » à l’occasion de la brocante .

145 impasse Eole Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 17 85 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante du Château du Bois Oye-Plage a été mis à jour le 2025-08-07 par CPETI Région Audruicq