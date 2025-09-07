Brocante du CIDF Puiseaux Puiseaux

Rue Nieder-Roden Puiseaux Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-07 06:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Brocante animée par le comité d’initiatives et des fêtes de Puiseaux, offrant un large choix d’objets, curiosités et trésors à dénicher pour petits et grands passionnés de chine.

Plongez dans l’ambiance conviviale de la brocante de Puiseaux, organisée par le comité d’initiatives et des fêtes ! Que vous soyez chineur passionné ou simple curieux, découvrez une multitude d’objets uniques, antiquités et curiosités à prix attractifs. C’est l’occasion idéale pour flâner, dénicher des trésors et profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Chaque stand raconte une histoire et transforme votre visite en véritable aventure. Ne manquez pas cette expérience authentique et pleine de surprises ! .

Rue Nieder-Roden Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 50 24 45 19

English :

Flea market organized by Puiseaux?s Comité d?initiatives et des fêtes, offering a wide choice of objects, curiosities and treasures for young and old alike.

German :

Der Flohmarkt wird vom Comité d’initiatives et des fêtes de Puiseaux organisiert und bietet eine große Auswahl an Objekten, Kuriositäten und Schätzen, die es für große und kleine Schnäppchenjäger zu finden gilt.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal Comité d’initiatives et des fêtes di Puiseaux, che offre un’ampia scelta di oggetti, curiosità e tesori per grandi e piccini appassionati di occasioni.

Espanol :

Mercadillo organizado por el Comité d’initiatives et des fêtes de Puiseaux, que ofrece una amplia selección de objetos, curiosidades y tesoros para grandes y pequeños apasionados de las gangas.

