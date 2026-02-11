Brocante du Cognac Athlétique Club 2026 Parking du Stade Bécavin Cognac

Brocante du Cognac Athlétique Club 2026

Parking du Stade Bécavin Avenue Victor Hugo Cognac Charente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Voilà plus de 27 ans que les chineurs se retrouvent autour du stade d’athlétisme Bernard Bécavin le 1er week-end d’avril !

De bonnes affaires en perspective…

Comme d’habitude il y aura la possibilité de se restaurer sur place.

Parking du Stade Bécavin Avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 07 49 12 secretariat@cognacathle.fr

For over 27 years, bargain hunters have been gathering around the Bernard Bécavin athletics stadium on the 1st weekend in April!

Good bargains in prospect…

As usual, you’ll be able to eat on site.

L’événement Brocante du Cognac Athlétique Club 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-02-06 par Destination Cognac